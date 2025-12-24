ООО «Башкирэнерго» повышает надежность электроснабжения Благовещенском районе

ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» ведет работы по строительству воздушной линии 35 кВ в Благовещенском районе Башкирии. Новая ЛЭП оптимизирует схемы электроснабжения двух центров питания 35 кВ, располагающихся в селах Турбаслы и Ильино-Поляна, запитывая их от крупной подстанции 110 кВ. Это позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей ряда населенных пунктов Благовещенского района.



Фото: ООО «Башкирэнерго»

Строящая ВЛ является двухцепной. Общая протяженность – 4,12 километра. На данный момент подрядчиком установлены шесть анкерно-угловых опор, а также четыре ячейковые портала. Кроме того, выполняется монтаж проводов и фундаментов под промежуточные опоры.

Завершить работы по строительству планируется в 2026 году

ООО «Башкирэнерго»