ФСБ предотвратила побег заключенного и захват заложника в курганской колонии

Управление ФСБ России по Курганской области возбудило уголовные дела в отношении осужденного исправительной колонии. Его обвиняют в подготовке к захвату сотрудника ФСИН в заложники, планировании побега и призывам к теракту, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФСБ России по Курганской области Фото: Пресс-служба УФСБ России по Курганской области

По версии следствия, заключенный отбывал наказание в колонии за совершение тяжкого преступления. Запланировав побег, он изучил распорядок работы сотрудников исправительного учреждения и их расстановку. В камере штрафного изолятора осужденный спрятал заточку, планируя взять в заложники одного из охранников, чтобы принудить органы государственной власти выполнить его требования.

В УФСБ также отметили, что при разговорах с сокамерниками заключенный поддерживал действующие международные террористические организации, оправдывал их преступления, а также агитировал к вооруженному нападению на сотрудников ФСИН.

В отношении заключенного возбудили новые дела по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 206 (приготовление к захвату лица в качестве заложника с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 313 (приготовление к побегу из-под стражи с применением предметов, используемых в качестве оружия), а также п ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Ольга Воробьева