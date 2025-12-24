У нижегородцев за две недели из-за долгов по налогам арестовали 27 автомобилей

За две недели у должников по налогам в Нижегородской области арестовали 27 транспортных средств и иного имущества. Рейды проводили совместно судебными приставами, сообщили в региональном УФНС 24 декабря 2025 года.

Фото: УФНС по Нижегородской области

Всего проверили 44 нижегородца, имеющих совокупный долг на сумму более 7,1 млн руб. Трое должников, чтобы сохранить имущество, добровольно оплатили 258 тыс. руб.

Имущество остальных должников, если они оперативно не погасят долг, отправят на торги.

Галина Шамберина