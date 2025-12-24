Бизнес гуляет скромнее

50 млн руб. за танцпол — Надежда Кадышева побила ценовой рекорд среди самих дорогих артистов на новогодних корпоративах. В топе востребованных в декабре «Ленинград» и Филипп Киркоров. На сцену, как утверждают собеседники “Ъ FM”, вернулся и Валерий Леонтьев. Российский шоу-бизнес существенно поднял расценки за выступления. А вот прайс-лист Ларисы Долиной на фоне скандала с недвижимостью не вырос. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

25 и 26 декабря — самые дорогие на рынке столичных праздников как по аренде площадок, так и по гонорарам артистов. Бизнес «гуляет» своих сотрудников последний раз в этом году. Ивен-агентства говорят, что компании заметно урезали бюджеты на новогодние корпоративы.

А вот сам шоу-бизнес поднял расценки за выступления на 25-30% по сравнению с декабрем 2024-го, делится генеральный директор агентства событийного маркетинга N:OW Игорь Демидов: «Компании стали больше фокусироваться на эффективности, клиентских и бизнес-историях — это уж точно не корпоративы. От больших звезд в этом году отказываются. Если говорить про ценники, то лидер — Надежда Кадышева. Ее гонорары в декабре — от 50 млн руб. за выступление, и то она соглашается далеко не на каждое. Басту запрашивают стабильно каждый год. Гонорар на новогодние проекты — порядка 20-30 млн руб. Есть плюс-минус свежие артисты, которые "выстрелили", например, Ваня Дмитриенко, Zoloto, "Комната культуры". Они тоже уже стоят от 6 млн руб. до 10 млн руб. за выступление».

«Руки Вверх!» и «Звери» стоят до 20 млн руб., а гонорары группы «Ленинград» и Филиппа Киркорова, что в топе самых востребованных, только стартуют с этой суммы. И это расценки в среднем за 40-минутное выступление. И тренд 2025 года даже не экономия на звездах, а консервативный подход бизнеса к внутрикорпоративным активностям, замечает руководитель ивент-агентства Republic Free Юрий Мирошников: «Компании хотят весело встретить Новый год, поздравить и поощрить сотрудников, а не хайпануть на отрицательном пиаре артиста. Не всех звезд можно предлагать. И это вопрос не только про Долину. Что повлияло на решение компаний, не знаю. Но мы видим, что гонорар Долиной стал более сбалансированным: средний размер — где-то в районе 3,5 млн. руб. Он сопоставим с прошлогодними расценками. Компании, понимая некие риски, делают выборы по другому артисту либо по другой группе. В этом году на эстраду вернулся Валерий Леонтьев и активно выступает, в том числе и на корпоративах, с достаточно неплохим гонораром — от 12 млн руб.».

Компании действительно стали меньше тратить на Новый год, подтверждает гендиректор, партнер агентства Worlds Ольга Рыдзевская. Это видно не только по выбору артистов, отмечает собеседница “Ъ FM”: «Декабрь 2025-го хуже, чем прошлый и по количеству проектов, и по их бюджету. Сокращение выручки составляет 20-30%. В следующем году нас ждут большие изменения в налогообложении, и это отражается в расходах компаний. Бизнес сокращает бюджеты на празднование Нового года. Некоторые даже отменяют корпоративы или переносят их на февраль. Компании, у которых всегда были зарезервированы бюджеты на праздничные мероприятия, сейчас больше смотрят на эффективность потраченных денег. Если что-то и делать, то не с размахом. Звезд не приглашают, если только кавер-группы».

Гонорары кавер-групп на этой неделе превышает 1 млн руб. В обычные даты музыкальные коллективы, исполняющие чужие песни, выступают в среднем за 300-350 тыс. руб.

Аэлита Курмукова