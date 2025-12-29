Эволюция естественности

В Санкт-Петербурге прошла научно-практическая конференция «25 лет эстетической медицины: вызовы и перспективы». В ходе мероприятия ведущие хирурги страны и приглашенные эксперты подвели итоги эволюции ключевых направлений эстетической и реконструктивной хирургии за последние десятилетия. Конференция прошла при поддержке ИД «Коммерсантъ — Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Руслан Шамуков Фото: Руслан Шамуков

Хирургия и эстетика

Как отметил в начале мероприятия канд. мед. наук, врач — пластический хирург высшей категории, соучредитель холдинга Grandmed Сергей Швырев, фактором успеха в омолаживающей хирургии лица сегодня является не столько изобретение нового, сколько внедрение и адаптация передовых мировых технологий, начавшиеся с обучения у американских специалистов еще в 1990-х годах. «Если ты не владеешь технологиями, ты обречен постоянно быть в поиске, а не в развитии»,— уточнил господин Швырев.

Так, приводя в пример опыт клиники, он продемонстрировал, как она прошла путь от открытых резекционных методик (коронарной подтяжки) до почти полного (порядка 95% случаев) перехода на эндоскопические и малоинвазивные техники, включая собственные запатентованные разработки для коррекции малярных мешков. Ключевым трендом спикер назвал философию естественности. «Сделать лицо помолодевшим без признаков операции. Это самое главное»,— пояснил он собравшимся в зале.

В продолжение были показаны передовые методы работы со сложнейшими случаями в периорбитальной области, такими как выраженный фиброз и так называемый «водопад кожи».

Здесь новые векторные техники смещения тканей позволяют радикально решить проблему, избежав осложнений (вроде округления глазной щели), неизбежных при использовании устаревших подходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Grandmed Вадим Брагилев

Фото: Руслан Шамуков Генеральный директор Grandmed Вадим Брагилев

Фото: Руслан Шамуков

Однако, как отметила в своем выступлении д-р мед. наук, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, врач — пластический хирург Мария Волох, даже самые прогрессивные стандартные методы, такие как SMAS-лифтинг (имеющий, по ее словам, более 40 модификаций), обладают объективными анатомическими ограничениями, особенно в коррекции центральной зоны лица.

При некоторых вариантах анатомии лица до него можно и не добраться, и не получить того эффекта, который ждет пациент, уточнила госпожа Волох. На примере детальных схем и клинических случаев она показала, что в ситуациях с тяжелыми тканями, выраженной гравитацией или последствиями множественных косметологических процедур выходом становится техника «deep plane лифтинг». Этот подход, предполагающий глубокое и направленное перемещение единого мышечно-кожного лоскута, позволяет добиться выраженного омолаживающего эффекта именно в средней трети лица, часто остающейся «слепой зоной» для классических методик.

Развил тему осмысления хирургических методов врач — пластический хирург холдинга Grandmed Олег Гордиенко, предложив радикальное упрощение их классификации. Он разделил все многообразие техник на четыре базовых типа: подкожный, SMAS-аппликационный, композитный (deep plane) и авторские модификации.

По его словам, если убрать эмоции, частное мнение и маркетинг, то все становится гораздо проще. При этом он отметил фактор обширной отслойки кожи, которая остается этапом во многих классических операциях, назвав ее источником множества осложнений — от гематом до изменения текстуры кожи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герой Северной Осетии Казбек Кудзаев

Фото: Руслан Шамуков Герой Северной Осетии Казбек Кудзаев

Фото: Руслан Шамуков

«На мой взгляд, это абсолютное зло — ее нужно уменьшать всеми возможными способами»,— сказал господин Гордиенко, подробно обосновав свой выбор в пользу композитной методики, которая, по его убеждению, минимизирует риски за счет работы с тканями как с единым целым.

Эмоциональным и философским стало выступление на конференции врача высшей категории, почетного профессора Центра Илизарова, пластического хирурга и ортопеда Казбека Кудзаева.

Начав с цитаты «о гигантах», он посвятил доклад своим учителям, среди которых назвал имена родителей и первых наставников, таких как Гавриил Илизаров, Виталий Головач и другие. Уникальный синтез школ, по его словам, сформировал редкий междисциплинарный подход, позволивший клинике браться за беспрецедентно сложные случаи, от которых отказывались в других медцентрах. Он отметил, что случайностей в этой сфере не бывает, и каждое достижение здесь — это совмещение преемственности опыта, широкого кругозора и уважения к людям.

Следующим тематическим блоком стала ринохирургия. Канд. мед. наук, оториноларинголог-сомнолог, старший научный сотрудник отдела патологии верхних дыхательных путей, доцент учебно-методического отдела ФГБУ СПб НИИ ЛОР Марина Буткова обозначила критически важную и часто упускаемую из виду грань между эстетикой и функцией. Она предупредила, что в погоне за идеальным внешним видом пациенты могут необратимо терять носовое дыхание.

Она подчеркнула необходимость междисциплинарного подхода и объективной диагностики функции носового дыхания до любой эстетической коррекции, отметив при этом отставание в этом вопросе на национальном уровне: в России до сих пор нет единых стандартов для такой оценки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор Мария Волох

Фото: Руслан Шамуков Профессор Мария Волох

Фото: Руслан Шамуков

Развитие методов

В сфере эстетической хирургии молочных желез канд. мед. наук, врач — пластический хирург высшей категории, соучредитель холдинга Grandmed Вадим Брагилев представил эволюцию подхода, отправной точкой которой стала принципиальная критика видимых послеоперационных рубцов. «Когда более двадцати лет назад мы начинали, золотым стандартом была якорная методика. Она давала хороший, предсказуемый результат, но мы не могли мириться с ее главным недостатком — грубым рубцом в зоне декольте. Этот рубец становился пожизненным клеймом, своеобразной “стигмой” нашей профессии на теле пациента». Так, начиная с середины 1990-х годов клиника отказалась от классической “якорной” техники (с рубцом в зоне декольте) в пользу методики вертикальной пексии (бета-пексия). Суть метода — не просто редукция, а транспозиция объемов молочной железы для создания устойчивой, естественной формы с помощью собственных тканей пациента, что позволяет полностью избежать рубцов в зоне открытого декольте.

В рамках конференции канд. мед. наук, врач — пластический хирург высшей категории, соучредитель холдинга Grandmed Алексей Украинский подробно рассказал о внедрении современной методики в блефаропластику. Как отметил спикер, толчком к разработке новой техники векторного смещения кожи нижних век стал запрос пациентов на коррекцию сложных дефектов — выраженных отеков, фиброза и так называемого «водопада кожи», с которыми классические подтяжки не справлялись. «Один раз рискнули, и возникла целая система операций»,— рассказал господин Украинский. Суть методики заключается в широкой мобилизации тканей через ресничный доступ с их последующим фиксированным смещением по вектору. Это позволяет не только радикально устранять избыток кожи (до 2 см), но и работать с такими сложными проблемами, как хронический фиброз и толстые, ригидные складки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пластический хирург высшей категории, соучредитель холдинга Grandmed Сергей Швырев

Фото: Руслан Шамуков Пластический хирург высшей категории, соучредитель холдинга Grandmed Сергей Швырев

Фото: Руслан Шамуков

Ключевым достижением было преодоление главного ограничения классических техник — неуправляемого округления глазной щели (round eye syndrome). Новая методика, как было показано на примере пациентов даже с толстой кожей и выраженной атонией, позволяет не только избежать этого осложнения, но и в ряде случаев даже приподнять положение века относительно зрачка, достигая выраженного омолаживающего эффекта без стигматизирующих последствий.

Особый акцент на важности безопасности при внедрении любой инновации сделал в своем выступлении канд. мед. наук, врач — анестезиолог-реаниматолог высшей категории, соучредитель холдинга Grandmed Михаил Альтшуллер. Его доклад, начавшийся с исторического экскурса к самым истокам специальности, был посвящен глобальной работе по стандартизации. Спикер подробно рассказал о «Хельсинкской декларации по безопасности пациентов в анестезиологии» и о появлении «строго рекомендуемых» (фактически обязательных) международных стандартов ВОЗ и Всемирной федерации обществ анестезиологов.

Неукоснительное соблюдение этих норм — постоянный мониторинг витальных функций с помощью настроенной аппаратуры, наличие кислородного обеспечения и квалифицированного персонала — было представлено как абсолютная основа, без которой немыслимы ни сложнейшие реконструкции, ни эстетические операции.

Виктор Ирисов