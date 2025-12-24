Большинство жителей ПФО будут использовать ИИ для подготовки к Новому году

Более 60% жителей Приволжского федерального округа (ПФО) уже применяют или намерены использовать сервисы на базе искусственного интеллекта (ИИ) для подготовки к новогодним праздникам. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного банком ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно исследованию, 63% респондентов из ПФО используют или планируют использовать ИИ для создания новогодних поздравлений, поиска идей для подарков, подбора рецептов праздничных блюд и организации досуга. Оставшиеся 37% опрошенных не видят необходимости в применении подобных технологий.

При этом, часть жителей ПФО допускают возможность использования ИИ-сервисов в случае нехватки времени на подготовку к праздникам: такую позицию высказали 27% респондентов. Еще 10% планируют прибегнуть к помощи ИИ для поздравления коллег и знакомых. Четверть опрошенных (26%) уже активно используют инструменты ИИ для генерации новогодних поздравлений.

Евгений Чернов