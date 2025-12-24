Виталия Войнова назначили директором «Организатора перевозок»

С 24 декабря Виталий Войнов назначен директором СПб ГКУ «Организатор перевозок», сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга. Ранее чиновник был врио главы учреждения.

Господин Войнов был заместителем Дениса Усанова, который возглавлял «Организатор перевозок» с 2024 года. В начале декабря предыдущий руководитель перешел на должность заместителя председателя комитета по транспорту, а Виталий Войнов стал врио директора.

Артемий Чулков