Спутниковый интернет появится в поездах дальнего следования с 2027 года

Спутниковый интернет начнут подключать в поездах дальнего следования «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) с 2027 года. Его проведут с помощью низкоорбитальной группировки. Об этом сообщил гендиректор ФПК Владимир Пястолов.

«В 2027 году мы начинаем использовать потенциал низкоорбитальной группировки. Первые подписали соглашение, нам уже изготовлен приемник для наших поездов, 2027 год — это начало»,— сказал господин Пястолов на форуме «PRO//Движение» (цитата по ТАСС).

В мае прошлого года РЖД заключило соглашение с аэрокосмической компанией «Бюро 1440», чтобы обеспечить пассажиров поездов дальнего следования высокоскоростным интернетом. Стороны планируют создать сервис высокоскоростной передачи данных на базе спутниковых технологий. Он позволит до 10 раз увеличить скорость передачи данных (со 100 Мбит/с до 1 Гбит/с на абонентский терминал). В свои составы ФПК планирует установить абонентские терминалы для приема сигнала от низкоорбитальной группировки «Бюро 1440».