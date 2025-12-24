НОВИКОМ вручил премию «Инженер года» в МГТУ им. Н.Э. Баумана

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) наградил победителя номинации «Инженер года» в рамках ежегодного мероприятия МГТУ им. Н.Э. Баумана «Зачетный Новый год». Этот проект направлен на выявление и мотивацию талантливых студентов, которые участвуют в разработке инновационных решений.



Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Для реализации наиболее перспективных проектов при университете создан Фонд технологического лидерства МГТУ им. Н.Э. Баумана, Председателем Попечительского совета которого является генеральный директор холдинга «РТ-Финанс» Андрей Кондратьев. Фонд оказывает поддержку разработкам студентов МГТУ им. Н.Э.Баумана, в том числе через привлечение грантового финансирования.

«Подготовка инженерных кадров — один из ключевых государственных приоритетов и фундамент технологического лидерства России. Поэтому холдинг «РТ-Финанс» совместно с нашим дочерним банком НОВИКОМ последовательно поддерживает проекты, направленные на развитие инженерного образования и формирование кадрового резерва для предприятий Госкорпорации Ростех и всей высокотехнологичной промышленности страны. Такие инициативы создают прочную основу для реализации национальных целей», - сообщил Председатель Попечительского совета Фонда технологического лидерства МГТУ им. Н.Э. Баумана, генеральный директор холдинга «РТ-Финанс» Андрей Кондратьев.

За звание «Инженер года» ежегодно борются студенты, добившиеся значимых результатов в научно-исследовательской и инженерной деятельности, включая написание статей, участие в профильных соревнованиях и разработке патентов.

Победителем этого года стала Татьяна Горшкова, студентка факультета «Специальное машиностроение» кафедры «Космические аппараты и ракеты-носители». Жюри премии отметило ее участие в ряде научно-исследовательских работ, а также в разработке пяти космических аппаратов в составе конструкторского бюро.

Награду Татьяне Горшковой вручил выпускник Бауманки, старший вице-президент НОВИКОМа Саид Аминов.

«Для НОВИКОМа, партнера крупнейших промышленных предприятий страны, поддержка талантливых студентов Бауманки — это не разовая инициатива, а часть долгосрочной стратегии. Именно здесь формируется инженерная школа, от которой во многом зависит будущее отечественной промышленности. Мы гордимся возможностью поощрять молодых людей, которые уже сегодня демонстрируют высокий уровень профессионализма и стремление создавать технологии завтрашнего дня», — отметила Председатель Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Елена Георгиева.

Стратегической целью сотрудничества НОВИКОМа с МГТУ им. Н.Э. Баумана является формирование устойчивой экосистемы инженерного образования, ориентированной на потребности высокотехнологичных отраслей промышленности. С этой целью банк системно поддерживает разнообразные инициативы вуза. В этом году при содействии НОВИКОМа в университете были открыты компьютерный класс на кафедре «Ракетные двигатели» и виртуальный музей АО «ОДК-Авиадвигатель» (входит в ОДК Госкорпорации Ростех) на кафедре «Газотурбинные двигатели и комбинированные установки», а также прошли соревнования по робототехнике для студентов инженерных специальностей — хардатон «Инженерный вызов». Кроме того, директор представительства банка на Кубе представляет интересы МГТУ им. Н.Э. Баумана в Республике Куба, что повышает привлекательность российских образовательных программ для зарубежной молодежи.

В 2025 году вклад НОВИКОМа в развитие инженерного образования был отмечен на федеральном уровне. Банк стал лауреатом премии GenerationS Innovation Award 2025 в номинации «Инновационный вклад в развитие инженерного образования» за содействие в реализации научно-практических инициатив Бауманского университета.

МГТУ им. Н.Э. Баумана является опорным вузом Ростеха. Он готовит будущих специалистов по образовательно-профессиональным трекам Госкорпорации «Крылья Ростеха» и «Ростех.Биотехмед», а также реализует научно-исследовательские проекты в интересах радиоэлектронной, авиационной, биотехмед- и ИТ-отраслей. В 2024 году университет и Корпорация заключили соглашение о сотрудничестве в подготовке иностранных студентов по таким направлениям, как авиастроение, медицинское приборостроение, оптико-электронная отрасль.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* * * Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

* ** Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

