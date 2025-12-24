Госсовет Татарстана запретил продажу безалкогольных тонизирующих напитков в образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждениях. Законопроект приняли в третьем чтении и в целом на 17-м заседании парламента.

В Татарстане запретили продажу энергетиков в школах и больницах

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Татарстане запретили продажу энергетиков в школах и больницах

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Запрет распространяется на здания, используемые для образовательной и медицинской деятельности, а также для работы в области культуры, физкультуры и спорта. Кабинет министров Татарстана получил право ограничивать продажу энергетиков в местах массового скопления граждан во время проведения публичных и спортивных мероприятий.

За нарушение установили административные штрафы: для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 150 тыс. руб. Контроль возложили на Госалкогольинспекцию Татарстана.

«Энергетики — как кредит бодрости, взятый с высоким процентом. По сути, энергетики берут взаймы энергию у завтрашнего дня, и из этого следуют сердечно-сосудистые заболевания, неврологические и психические расстройства, агрессивность поведения, нарушение сна и снижение успеваемости», — сказал председатель татарстанского отделения «Деловой России» Артур Абдульзянов.

По его словам, потребление энергетиков в России выросло за последние пять лет на 40%. Законопроект обсуждался с торгово-промышленной палатой, «Деловой Россией» и уполномоченным по защите прав потребителей при раисе Татарстана.

Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года. До этого времени у предпринимателей будет возможность распродать товар и оптимизировать ассортимент. По данным минэкономики республики, в Татарстане 2,1 тыс. предпринимателей реализуют энергетические напитки.

