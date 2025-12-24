В Самаре арестован бизнесмен, обвиняемый в неуплате налогов на 7 млрд рублей

Директор организации по производству табачной продукции в Самарской области стал фигурантом уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму около 7 млрд рублей. Следственный комитет РФ возбудил дело по статьям, предусматривающим уклонение от налогов в особо крупном размере, легализацию преступно приобретенных средств и неправомерный оборот средств платежей организованной группой.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год подозреваемый предоставлял в налоговую службу декларации с ложными данными об объемах производства и реализации никотиносодержащей продукции. Таким образом, он не уплатил в бюджет около 7 млрд руб.

Кроме того, следствие считает, что фигурант легализовал полученные преступным путем денежные средства, приобретая на них недвижимость и другое имущество на сумму свыше 22 млн руб. Также ему инкриминируется организация изготовления поддельных распоряжений о переводах денежных средств подконтрольным компаниям и индивидуальным предпринимателям.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Самарской области.

Андрей Сазонов