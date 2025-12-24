В Перелюбском районе создадут центр развития регионального образования

Среднюю общеобразовательную школу им. М. М. Рудченко с. Перелюб Саратовской области решили передать министерству образования региона и создать большой образовательный комплекс. Соответствующее решение принято на заседании областной думы.

Саратовские депутаты поддержали строительство центра в Перелюбе

Фото: Саратовская областная Дума

Фото: Саратовская областная Дума

Министр — председатель комитета по управлению имуществом Саратовской области Екатерина Лавренко сообщила, что министерством образования области рассмотрено решение районного Собрания Перелюбского района безвозмездно передать из муниципальной собственности в областную школу им. М. М. Рудченко. Это делается для того, чтобы учреждение работало как «центр развития регионального образования в сельской местности». Правительство это решение поддерживает. С 1 января 2026 г. перелюбская школа должна перейти в ведение регионального министерства образования.

В профильном ведомстве пояснили, что в Перелюбском районе будет создан большой образовательный комплекс (учредитель — минобраз), объединяющее дошкольное, среднее и среднее профессиональное образование.

Депутаты поддержали инициативу единогласно.

Татьяна Смирнова