В 2026 году детей в сельских школах Саратовской области накормят за 1,8 млрд

Детей из сельской местности, а также проживающих в городах Саратовской области с населением до 100 тыс. человек, будут кормить в школах бесплатно. Соответствующий законопроект поддержан депутатами на внеочередном заседании думы.

Первый заместитель министра образования Саратовской области Елена Нерозя сообщила, что с 1 января 2026 года школьники из сел и малых, средних городов будут бесплатно получать горячее питание хотя бы один раз в день. Его обеспечат и детям, посещающим группы продленного дня. Дети-инвалиды, находящиеся на домашнем обучении, получат компенсацию. Малыши на этих территориях станут бесплатно посещать детский сад. Инициатива с бесплатным горячим питанием в школах исходит от председателя Госдумы Вячеслава Володина. Из областного бюджета на эти цели выделяется более миллиарда рублей. Это затронет более 100 тыс. детей.

Эта мера поможет семьям не только сократить расходы, но и поддержит жителей сел и малых, средних городов, чтобы они были заинтересованы оставаться на своей малой родине.

Отвечая на вопросы депутатов, госпожа Нерозя сообщила, что были взяты среднестатистические цены Росстата на продукты питания. На одного ребенка в итоге выделяется 80 руб. 30 коп. Если ребенок-инвалид находится на домашнем обучении, то ему будет выплачиваться эта сумма.

В Саратовской области 102 ребенка находятся на длительном лечении. Компенсация на ребенка будет выплачена за дни обучения в течение учебного года.

Губернатор Роман Бусаргин поблагодарил за поддержку в этом вопросе председателя Госдумы: без помощи Вячеслава Володина не удалось бы реализовать этот законопроект. Его реализация обойдется областному бюджету в 1,8 млрд руб.

Татьяна Смирнова