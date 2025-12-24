За мошенничество при рекультивации полигона ТКО в Ульяновской области дали условные сроки

Ульяновской областной суд согласился с позицией Ленинского районного суда Ульяновска, приговорившего директоров московских компаний ООО «ЭкоИнвест» и ООО «Мегастоун групп» к условным срокам за мошенничество при рекультивации полигона ТКО «Красный Яр» под Ульяновском. Полный текст решения апелляционной инстанции размещен на сайте облсуда. Само решение было вынесено в среду минувшей недели.

Контракт на рекультивацию полигона ТКО «Красный Яр» на сумму 456,3 млн руб. был заключен в декабре 2022 года, подрядчиком была избрана компания «ЭкоИнвест». В мае 2023 года компанию купило ООО «МСГ ресурс», принадлежащее «Мегастоун групп», совладельцами которой являются Сергей Власов и Наиль Вильданов (в 2019 году он был помощником Алексея Русских, в то время члена Совета Федерации, ныне — губернатора Ульяновской области). ООО «Мегастоун групп» стало субподрядчиком по контракту.

Уголовное дело было возбуждено в СУ СКР в августе 2024 года по материалам УФСБ. Директору ООО «ЭкоИнвест» Сергею Власову и гендиректору ООО «Мегастоун групп» Наилю Вильданову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), а также в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Согласно материалам следствия, Сергей Власов, исполняя госконтракт, организовал с Наилем Вильдановым заключение между их компаниями фиктивных договоров на оказание услуг по предоставлению в эксплуатацию спецтехники, а также по поставке стройматериалов, а «для придания видимости фиктивным сделкам» были изготовлены поддельные распоряжения о переводе денежных средств». По данным следствия, объем хищений составил 62,2 млн руб. Обвиняемые вину не признали.

В суде гособвинение настаивало на наказании Сергею Власову в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб., Наилю Вильданову — четырех лет колонии со штрафом 500 тыс. руб. Суд в октябре 2025 года согласился с выводами следствия, но назначил наказание Сергею Власову — четыре с половиной года условно, Наилю Вильданову — четыре года условно.

Прокуратура не согласилась с «чрезмерно мягким приговором суда» и направила в областной суд апелляционное представление. Апелляционные жалобы направили и адвокаты осужденных, настаивая на полной невиновности подзащитных.

Судебная коллегия областного суда, согласилась с приговором райсуда. С этого момента приговор ступил в законную силу.

Гособвинитель Дмитрий Страшнов сказал «Ъ-Волга», что позиция прокуратуры о необходимости более жесткого наказания не изменилась, но решение о направлении кассационного представления будет принято после получения и изучения полного текста решения апелляционной инстанции.

Ранее, в ноябре 2024 года, арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры, признав контракт ничтожным в связи с нарушением законодательства при его заключении без торгов и предписав взыскать с «ЭкоИнвеста» все полученные на тот момент средства — 411,2 млн руб., хотя работы по рекультивации были завершены более чем на 90%.

Сергей Титов, Ульяновск