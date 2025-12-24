В Иркутске на памятник Бабру вернули снятый по ошибке 18-метровый шарф

ГУ МВД России по Иркутской области сообщило о возвращении 18-метрового шарфа ручной работы на памятник Бабру. Шарф был снят со скульптуры днем 23 декабря двумя неизвестными мужчинами. Видеозапись инцидента стала одной из главных общественных новостей в социальных сетях и СМИ Иркутска.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Полицейские совместно с сотрудниками администрации города установили, что шарф сняли сотрудники подрядной организации, ответственной за содержание памятников. Согласно регламенту, «рабочие должны очищать памятники от посторонних предметов».

Шарф для памятника Бабру — символу города Иркутска и Иркутской области — был связан волонтерами приюта для кошек и помещен на скульптуру 22 декабря в рамках акции по привлечению внимания к проблеме бездомных животных. На изготовление 18-метрового изделия понадобилось 5 кг пряжи и работа 15 человек. Шарф зафиксирован в «Книге рекордов Иркутской области» как самое длинное вязаное изделие.

Влад Никифоров, Иркутск