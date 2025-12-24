Суд в Курске приговорил рядового к пожизненному заключению за похищение детей и убийство

Второй Западный окружной военный суд приговорил 40-летнего российского военнослужащего Дмитрия Стенькина к пожизненному сроку за убийство человека и похищение несовершеннолетних на территории села Курской области. Как сообщили в суде, первые восемь лет осужденному придется отбыть в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии особого режима.

Суд установил, что проходивший военную службу по контракту Дмитрий Стенькин в апреле ворвался в дом, в котором находилась семья из четырех человек. Вооруженный автоматом рядовой был пьян. Согласно сообщению суда, Дмитрий Стенькин попытался вступить в половую связь с хозяйкой дома, но получив отказ и встретив сопротивление ее супруга, открыл огонь. Женщина погибла, а мужчина получил тяжелое ранение. Военнослужащий решил скрыться, увезя из дома двух несовершеннолетних дочерей пострадавших под предлогом их эвакуации из зоны боевых действий. Угрожая автоматом и применяя силу, Дмитрий Стенькин заставил девочек сесть в автомобиль, на котором планировал добраться до соседнего района. Скрыться ему не удалось: позже рядового задержали другие военнослужащие.

Приговор в законную силу не вступил. Наказание было вынесено на выездном заседании в Курском областном суде. С Дмитрия Стенькина также взыскано по 3 млн руб. в пользу обеих несовершеннолетних, которых он попытался похитить.

Сергей Толмачев, Воронеж