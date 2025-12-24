Экс-супругу боксера Бивола привлекли за оскорбление по национальному признаку

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело в отношении бывшей жены боксера Дмитрия Бивола Екатерины. За ролик в интернете с негативной оценкой людей по национальному признаку ей вменяют возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фото: Соцсети Екатерины Бивол Фото: Соцсети Екатерины Бивол

Поводом стала публикация видеозаписи с Екатериной Бивол в одном из Telegram-каналов от 22 ноября этого года. Лингвистическая экспертиза показала, что в ролике содержится оскорбление и нецензурная брань в адрес группы лиц, объединенных по признакам национальности, языка и происхождения — кыргызов и казахов.

Статья, по которой составлен протокол на Екатерину Бивол, предусматривает наказание в виде штрафа до 20 тыс. рублей, обязательных работ до ста часов или ареста до 15 суток. Первое заседание назначено на 29 января 2026 года.

Артемий Чулков