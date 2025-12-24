Союзники разуверились в США

Страна, на которую нельзя положиться и которая создает другим много проблем — такими Соединенные Штаты воспринимает большинство населения в странах, традиционно считающихся ближайшими союзниками Вашингтона. Этот неприятный для Вашингтона, но вполне предсказуемый вывод следует из последнего опроса общественного мнения в Канаде, Германии, Франции и Великобритании, проведенного изданием Politico совместно с компанией Public First.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kylie Cooper / Reuters Фото: Kylie Cooper / Reuters

Едва вернувшись в Белый дом в начале этого года, Дональд Трамп принялся активно перекраивать традиционные параметры союзнических альянсов США. Особенно это коснулось Европы и соседней Канады. Последней особенно сильно досталось — против нее в ход пошли не только повышенные торговые тарифы, но и угрозы сделать Канаду «51-м штатом Америки». Впрочем, не поздоровилось и Европе. В одном из недавних интервью глава Белого дома назвал ее «приходящей в упадок» группой стран, возглавляемых «слабыми людьми». Подобный подход к Старому Свету получил отражение в новой Стратегии национальной безопасности США, где говорится, что европейский континент утратил свою «национальную идентичность и уверенность в себе».

Если прибавить ко всему этому самоустранение Штатов при Трампе от помощи Украине, в которой Вашингтон еще недавно играл первую скрипку, неудивительно, что отношение к Штатам у американских союзников изменилось не в лучшую сторону.

К концу года этот очевидный тренд получил социологическое подтверждение. 23 декабря издание Politico обнародовало итоги опроса, проведенного совместно с компанией Public First в Канаде, Германии, Франции и Великобритании — то есть странах, традиционно считающихся ключевыми союзниками США.

Он показал, что значительная часть жителей Канады (56%), а также Германии и Франции (по 40%) считают, что США оказывают негативное влияние на обстановку в мире. Тех, кто по-прежнему уверен в позитивной роли Штатов, набралось существенно меньше — 26%, 29% и 34% соответственно (остальные оценили роль США нейтрально). В Великобритании мнения оказались более неоднозначные: 41% британских респондентов решил, что Америка играет все же положительную роль в мире, но 35% придерживаются обратной точки зрения.

Большинство жителей во всех четырех странах также выразили согласие с тезисом о том, что США, как правило, создают проблемы для других стран, а не решают их.

В этом уверены 63% канадцев, 52% немцев, 47% французов и 46% британцев. Кроме того, большинство опрошенных в указанных странах (особенно четко это продемонстрировали канадцы) сочли, что Соединенные Штаты скорее бросают вызов своим союзникам по всему миру, нежели поддерживают их.

Для двух стран из этого списка изменения во внешнеполитической линии Вашингтона стали руководством к действию. Так, на фоне неуверенности в военной поддержке Штатами Украины и сомнений в приверженности Дональда Трампа НАТО канцлер Германии Фридрих Мерц решился на историческую реформу бюджетной политики, после многих лет добровольной экономии выделив сотни миллиардов евро для инвестиций в оборону и инфраструктуру. А президент Франции Эмманюэль Макрон получил благодаря непредсказуемости Трампа лишний козырь в своем давнем стремлении к большей стратегической автономности Европы.

Тот же опрос выявил и мнения самих американцев, задав респондентам в США те же вопросы, что и немцам, канадцам, французам и британцам. И выяснилось, что граждане США думают о своей стране намного лучше, чем жители союзных стран. Почти половина — 49% — американцев отметили, что США поддерживают своих союзников по всему миру, 52% сочли, что на Штаты вполне можно положиться в кризисной ситуации, а 51% заявил, что их страна является позитивной силой в глобальном масштабе.

Правда, и тут нашлись нюансы: при разбивке мнений по партийной принадлежности американских респондентов оказалось, что благожелательное мнение о действиях Дональда Трампа и последствиях этого для союзников Штатов предсказуемо высказала преимущественно республиканская публика, тогда как сторонники демократов продемонстрировали куда более скептические и негативные взгляды по этим вопросам.

Наталия Портякова