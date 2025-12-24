13-летнего подростка задержали по подозрению в подготовке теракта в Дагестане

Сотрудники полиции и ФСБ в Астраханской области задержали 13-летнего мальчика, подозреваемого в подготовке теракта в Дагестане. Советский районный суд Астрахани отправил мальчика в центр содержания несовершеннолетних. Дело не стали возбуждать, так как задержанный не достиг возраста уголовной ответственности, добавили в пресс-службе инстанции.

По данным следствия, подросток у себя дома собирал самодельное взрывное устройство. Он планировал совершить подрывы в Астраханской области и Дагестане. Также ребенок создал Telegram-сообщество, где обучал подписчиков изготавливать взрывчатку.

Во время допроса подозреваемый рассказал, что в начале лета 2025 года начал общаться на религиозные темы с членом «Исламского государства» (ИГ; организация признана террористической и запрещена в России). Позднее подросток организовал группу с целью создания шариата, но в середине декабря ее пришлось распустить.

Как пояснил член группировки, несовершеннолетний должен был вступить в террористическое сообщество, чтобы его обучали и направляли. После этого подросток решил совершить теракт в Дагестане.

