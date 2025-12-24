НОВИКОМ подтвердил статус самого интеллектуального банка в России

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) одержал победу в финале турнира «Интеллектуальный кубок–2025». Продемонстрировав блестящую игру, сплоченность и обыграв крупнейшие финансовые организации России, банк поднялся на верхнюю строчку итоговой таблицы. Таким образом НОВИКОМ второй год подряд и в третий раз за историю участия в кубке стал обладателем почетного звания «Самый интеллектуальный банк года».

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

«Интеллектуальный кубок» – лицензированный турнир, который проходит по правилам спортивного «Что? Где? Когда?» c элементами знаменитой телевизионной игры. Он состоит из весеннего, летнего, осеннего и зимнего этапов, победители которых встречаются в итоговом состязании года и борются за главный приз. В турнире принимают участие команды крупных российских банков, компаний финансовой сферы, ТЭК, нефтегазовой отрасли, а также транспорта и логистики.

НОВИКОМ принимает участие в играх Интеллектуального кубка с 2018 года и стабильно побеждает в сезонных этапах. Титул «Самый интеллектуальный банк года» НОВИКОМ завоевывал уже трижды — в 2022, 2024 и 2025 годах.

«Победа в финале «Интеллектуального кубка» над сильнейшими командами ведущих банков страны — выдающееся достижение. Банк традиционно поддерживает профессиональный рост и разностороннее развитие сотрудников, и мы искренне гордимся коллегами и радуемся их победам. Этот успех – яркое подтверждение высокого уровня профессионализма, эрудиции и командного духа, которые отличают НОВИКОМ», — заявила старший вице-президент АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Ольга Карасева

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк

* * * Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU). Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»