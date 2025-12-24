Австралия продала американцам за $1,2 млрд один из островов Большого Барьерного рифа

Американский инвестиционный фонд Blackstone купил остров Гамильтон. Это самый крупный из островов гряды Уитсандей, являющейся частью Большого Барьерного рифа.

Компания не указывает сумму покупки, однако австралийская ABC сообщает, что Blackstone заплатит за остров $1,2 млрд, если эта сделка будет одобрена властями штата Квинсленд, частью территории которого является Гамильтон. Эксперты, опрошенные ABC, называют цену сделки «экстраординарной» и ожидают подорожания недвижимости на острове.

Остров Гамильтон находится в 12 км от побережья Квинсленда, его площадь составляет около 1130 га. Свое название он получил, как полагают, по имени одного из участников морской экспедиции 1866–1868 годов, которая наносила на карту острова гряды. В 1975 году остров приобрел австралийский предприниматель Кит Уильямс и использовал его для выпаса скота, а затем занялся застройкой и обустройством курорта, который стал очень популярен с 1980-х годов. В 1987 году один из участников The Beatles, Джордж Харрисон, со своей супругой Оливией построили там себе дом. Чета регулярно проводила там время до самой кончины музыканта в 2001 году. В 2003 году остров выкупил винодел Роберт Оутли, заплатив порядка $300 млн.

Сейчас на Гамильтоне кроме жилой инфраструктуры размещаются 5 дорогих отелей, более 20 ресторанов и баров, 20 магазинов, поле для гольфа, стоянка для яхт, аэропорт. Население острова составляет около 2 тыс. человек.

Алена Миклашевская