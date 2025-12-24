В городе-спутнике Нововоронежской АЭС при поддержке атомщиков благоустроили центральную площадь

В городе-спутнике Нововоронежской АЭС — Нововоронеже завершились работы по благоустройству центральной площади. Реализация проекта стала возможной благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России и получению финансирования из федерального и регионального бюджетов.

Фото: Ольга Мартынова

Кроме того, средства на разработку концепции благоустройства, проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ выделил «Росэнергоатом». «Концерн активно поддерживает проекты, направленные на создание качественных условий для жизни в атомных городах. Это хорошая инвестиция в будущее отрасли», - подчеркнул директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Работы начались с замены сетей теплоснабжения и канализации, проходящих в зоне проектирования. На самой площади уложили широкоформатную прочную плитку, которая выдержит работу снегоуборочной техники.

В центре площади спроектировали место с подсветкой для 16-метровой ёлки, огни которой уже зажглись к новогодним праздникам. За зданием Дворца культуры возвели подпорные стены с местами для сидения и клумбами – проект предполагает многоуровневое озеленение с использованием различных видов растений. В амфитеатре планируется организовывать летние кинопоказы.

Помимо этого, сделали парковочные зоны, заменили опоры освещения и увеличили их количество. При этом сохранили существующие пешеходные дорожки, чтобы люди могли ходить привычными маршрутами.

«Обеспечение высокого уровня жизни наших горожан является ключевым направлением деятельности городской администрации. При поддержке концерна «Росэнергоатом» мы продолжим реализовывать инициативы, которые сделают жизнь в нашем городе более комфортной и уютной», – отметил глава городского округа город Нововоронеж Роман Ефименко.

Концепция обновленного пространства, созданная проектным бюро совместно с жителями города, направлена на формирование единой гармоничной среды, где переплетаются культура, досуг и свет. Территория будет служить многофункциональной площадкой как для отдыха, так и для организации городских и культурных мероприятий.

В 2025 году Нововоронеж уже в пятый раз стал победителем конкурса Минстроя России и получил грант на реконструкцию сквера «30 лет Победы», работы по благоустройству которого планируется завершить в 2026 году.

За несколько лет благодаря победам во Всероссийском конкурсе Нововоронежу удалось привлечь значительную часть федеральных средств, которые были направлены на создание таких современных локаций, как «МЕГАдвор», игровой комплекс на городской набережной и «НОВОпарк».