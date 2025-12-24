С 2026 года на маршруте Казань — Аэропорт появится дополнительные поезда

С 1 января 2026 года на пригородном маршруте Казань — Аэропорт — Казань начнет курсировать дополнительная пара поездов. Об этом сообщила пресс-служба Минтрансе Татарстана.

Поезд № 6720 будет отправляться со станции Казань в 18:39 и прибывать в аэропорт в 19:08. В обратном направлении поезд № 6727 отправится из аэропорта в 19:19 и прибудет в Казань в 19:48.

Из-за этого с 1 января изменится и расписание пригородного поезда № 6366 Албаба — Казань на участке от станции Юдино до Казани. Его прибытие в столицу республики будет осуществляться на две минуты раньше действующего графика.

Анна Кайдалова