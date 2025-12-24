Памфилова: большинство членов ЦИК сохранят свои места в 2026 году

Председатель ЦИК Элла Памфилова убеждена, что большинство членов комиссии сохранят свои места в 2026 году. Ее слова с заседания Центризбиркома передает корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В новом году нас ждет смена состава ЦИК России. Но я глубоко убеждена, что большинство из здесь присутствующих продолжат свою работу на месте»,— сказала госпожа Памфилова, подводя итоги года. При этом она оговорилась, что «решать не нам», а президенту и Федеральному собранию. Полномочия действующего состава ЦИК истекают в 2026 году.

Элла Памфилова также напомнила в ходе заседания, что в 2026 году предстоит сформировать 63 избирательные комиссии субъектов Российской Федерации нового состава, причем восемь из них — Хабаровского края, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Оренбургской, Тамбовской, Тверской областей; Ямало-Ненецкого автономного округа — еще до старта выборов депутатов Госдумы.

В 2026 году помимо этого будут сформированы 729 территориальных (ТИК) и 795 участковых (УИК) комиссий. Председатель ЦИК добавила, что срок полномочий части комиссий этих уровней (у 1845 ТИК и у 937 УИК) истек в 2025 году. Члены этих комиссий либо уже выбраны, либо будут назначены в последние дни уходящего года, объяснила глава Центризбиркома.

Степан Мельчаков, Анастасия Корня