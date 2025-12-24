Продукция «Азота» включена в список победителей конкурса «100 лучших товаров России»

Три продукта филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» вошли в число лучших в России. Выпускаемый предприятием нитрит натрия стал лауреатом, а калиевая селитра и азотнокислый натрий — дипломантами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Ежегодная премия направлена на поддержку отечественных производителей и развитие выпуска высококачественных товаров. Победа в федеральном этапе конкурса дает право компании-производителю в течение двух лет размещать логотип, свидетельствующий о победе, на упаковке товара-лауреата.

Ольга Миллер, заместитель директора по качеству филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Мы гордимся тем, что продукция цеха нитрит-нитратных солей — технический нитрит натрия, азотноскислый натрий и калиевая селитра — вошли в число лучших. Филиал «Азот» в очередной раз подтвердил качество выпускаемой продукции. Это подтверждение стабильной работы нашего предприятия на высоком уровне.

Конкурс «100 лучших товаров России» проводится на протяжении 28 лет. Ежегодно при поддержке Межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества» во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии определяются лучшие товары России.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники