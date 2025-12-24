В Дагестане два человека погибли во время буксировки автомобиля

В Каякентском районе при столкновении автомобилей погибли два человека — 25-летний водитель и его 17-летний пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Дагестану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Происшествие случилось накануне, 23 декабря, на 901-м км федеральной трассы «Кавказ». Предварительно, 27-летний местный житель за рулем ВАЗ-217030 буксировал ВАЗ-21102. При повороте он не уступил дорогу транспорту, двигавшемуся по главной дороге.

В результате буксируемый ВАЗ-21102 под управлением 25-летнего жителя села Краснопартизанск столкнулся с Lada Vesta, за рулем которого находился 21-летний житель Махачкалы.

Водитель ВАЗ-21102 и его пассажир скончались на месте от полученных травм.

Водителя, осуществлявшего буксировку, задержали по статье 91 УПК РФ. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть людей).

Константин Соловьев