Rutube выплатил создателям контента около 1,5 млрд руб. в 2025 году

В 2025 году российский видеохостинг Rutube (принадлежит холдингу «Газпром-медиа») выплатил авторам контента 1,45 млрд руб. за демонстрацию рекламы в их видео, размещенных на платформе. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель платформы.

В июле сервис перешел на новую систему монетизации, по которой доход блогера зависит от его популярности и от суммы выплаты рекламодателя за размещение рекламы в ролике. Для подключения монетизации на Rutube нужно набрать не менее 20 тыс. просмотров по всем видео.

По словам представителя видеохостинга, в четвертом квартале 2025 года самому популярному автору на Rutube выплатили 20 млн руб. Занявшим второе и третье места по размеру аудитории в период с октября по декабрь выплатили 11 млн руб. и 8 млн руб. соответственно. Остальные инфлюенсеры, вошедшие в топ-10, получили не менее 3 млн руб.

Rutube — российский видеохостинг, основанный в 2006 году в качестве аналога YouTube. С 2008 года принадлежит холдингу «Газпром-медиа».