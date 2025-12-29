«Продимекс» нарастил переработку сахарной свеклы в Воронежской области

Группа компаний «Продимекс» подводит итоги сельскохозяйственного сезона 2025 года в Воронежской области. На предприятиях «Продимекс Агро» завершена уборка сахарной свеклы. Средняя урожайность корнеплодов составила 411 ц/га, а их сахаристость достигла 16,9%. Лидером по результатам копки стало хозяйство в Липецкой области с рекордной урожайностью 570 ц/га.

Фото: ГК Продимекс

Ключевой задачей в настоящее время является вывоз урожая с полей и мест хранения на перерабатывающие предприятия. На заводы уже отправлено более 3,6 млн т. сырья. По прогнозам, к середине декабря весь объем выкопанной свеклы будет доставлен на приемные пункты.

Переработка сырья идет опережающими темпами. На середину декабря заводами ГК «Продимекс» в Воронежской области переработано свыше 4 млн 300 тыс. т. сахарной свеклы. Для сравнения, на эту же дату в прошлом году показатель составлял около 3,9 млн т., что демонстрирует рост объема переработки более чем на 10%.

Сезон переработки близок к завершению. Пять из семи сахарных заводов компании в регионе планируют завершить работу уже в третьей декаде декабря. Эртильский и Елань-Коленовский сахарные заводы продолжат принимать и перерабатывать свеклу в январе нового года.

Несмотря на рост объемов, в текущем сезоне отмечается несколько более низкий показатель сахаристости (дигестии) — 16,9% против прошлогоднего уровня. Это является одним из ключевых качественных параметров, влияющих на выход сахара. Тем не менее, общие производственные результаты сезона компания оценивает как положительные, чему способствовали как агротехнические работы, так и эффективная организация логистики и переработки.

В агрохозяйствах компании уже ведутся работы по подготовке почвы под урожай 2026 года. Глубокорыхление и вспашка под сахарную свеклу завершены, а выравнивание почвы — в финальной стадии. Предприятия «Продимекс Агро» уделяют этим агротехническим приемам особое внимание, так как для сахарной свеклы — стратегической для компании культуры — это один из важнейших этапов, способствующих получению высоких урожаев. Под яровые зерновые культуры урожая 2026 года подготовка почвы завершена на 80% от плановой площади. Завершение работ зависит от погодных условий, и в целом прогнозы благоприятные.

В компании проводят и оценку посевов озимой пшеницы. По результатам мониторинга их состояние оценивается как удовлетворительное.