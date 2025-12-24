«Продимекс» представил цифровые решения для АПК на Конгрессе молодых ученых

Группа компаний «Продимекс» приняла участие в юбилейном V Конгрессе молодых ученых, который прошел в Научно-технологическом университете «Сириус». Мероприятие, собравшее рекордные 8000 участников из 89 регионов России и 100 иностранных государств, стало ключевой площадкой для обсуждения прорывных технологий и инноваций. На форуме с докладом выступил заместитель генерального директора «Продимекс» Вадим Ерыженский, представивший опыт компании в цифровой трансформации агропромышленного комплекса.

Фото: ГК Продимекс

В рамках тематической сессии «Агротех-прорыв: трансформация агропромышленного комплекса России через технологии и инновации» господин Ерыженский подробно рассказал о масштабной программе цифровизации, которую холдинг последовательно внедряет на своих предприятиях уже более 10 лет. Центральным элементом этой стратегии является уникальная Программа управления производством, обеспечивающая сквозную автоматизацию ключевых процессов.

Как отметил докладчик, эта система позволяет в режиме реального времени проводить автоматизированный расчет объемов выполненных работ, собирать детальные данные о работе каждой единицы сельхозтехники и осуществлять полный контроль за перемещением урожая — от момента уборки на поле до доставки на элеватор или сахарный завод. Он подчеркнул, что такой системный подход позволяет агропредприятиям группы не только повышать операционную эффективность, но и обеспечивать стабильно высокую производительность в долгосрочной перспективе.

Особое внимание в докладе было уделено кадровому вопросу, который остается одним из наиболее острых для современного агробизнеса. Вадим Ерыженский рассказал о накопленном компанией опыте взаимодействия с ведущими аграрными вузами страны. По его словам, подготовка высококвалифицированных специалистов, способных работать с современными цифровыми инструментами, — это стратегическая задача. Партнерство с учебными заведениями помогает формировать кадровый резерв и успешно решать проблему дефицита квалифицированных управленцев и технологов.

Участие крупного агрохолдинга в конгрессе такого уровня свидетельствует о растущем интересе бизнеса к глубокой интеграции науки и производства. Выступление «Продимекс» было воспринято как пример успешной практической реализации цифровых решений в одной из базовых отраслей экономики. Рекордная международная вовлеченность в форум, по мнению экспертов, также подтверждает глобальный интерес к российским агротехнологическим наработкам.