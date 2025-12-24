Житель Башкирии получил 4 года условно за кражу 1,8 млн рублей у своей бабушки

Гафурийский межрайонный суд приговорил жителя Стерлитамака к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период за кражу, совершенную с банковского счета, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4ст. 158 УК РФ). Суд также взыскал с него сумму ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в марте этого года фигурант уголовного дела узнал, что на банковском счете его 67-летней бабушки есть деньги, полученные в связи с гибелью ее сына на СВО. Получив доступ к мобильному приложению банка пенсионерки, он в течение трех месяцев переводил средства на свой счет. Всего таким образом он получил более 1,8 млн руб. Суд арестовал его земельный участок и счета.

Майя Иванова