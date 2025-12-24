Самолет «Байкал» совершил первый испытательный полет с российским двигателем

Первый полет легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» с российским двигателем прошел успешно. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

Испытания провели на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Опытный образец самолета, разработанный АО «УЗГА», был оснащен новым турбовинтовым двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901. Самолет развил скорость до 210 км/ч и поднялся на 400 м. Перед вылетом была проведена полная наземная отработка силовой установки и проверка всех режимов ее работы. Летчики доложили, что самолет продемонстрировал устойчивость и управляемость во всем заданном диапазоне скоростей и высот, а маршевая силовая установка отработала без замечаний.

«Испытательный полет подтвердил возможность создания полностью российского самолета с отечественной силовой установкой для малой авиации»,— отметил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков. По его словам, проект особенно значим для труднодоступных регионов.

Девятиместный ЛМС-901 «Байкал» предназначен для местных воздушных линий и может использоваться для перевозки пассажиров, грузов и выполнения санитарных заданий. Двигатель ВК-800 адаптирован к эксплуатации в суровых климатических условиях и рассматривается как базовый для нескольких перспективных российских авиационных проектов.