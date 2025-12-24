Туристы меняют планы

Самые популярные новогодние туры внутри страны стоят от 80 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Отдыхать в регионах россияне предпочитают три-четыре дня. Дольше — только если тур горнолыжный, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Среди услуг в регионах: катание на верблюдах, изучение местных промыслов, гастротур и горы без снега. Тему продолжит Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сочи стал самым дорогим горнолыжным курортом в этом сезоне, подчитали аналитики сервиса бронирования Otello. Проживание в районе «Красной Поляны» обойдется почти в 18 тыс. руб. за ночь, на «Розе Хутор» — 14 тыс. руб. Снежный покров в 2025 году формируется медленнее, поэтому райдеры отменяют бронирования.

И есть шанс отдохнуть в горах даже в пиковые даты, отмечает директор управляющей компании апарт-комплексов в Сочи и «Красной поляне» Сергей Тыщенко: «Мест в "Красной Поляне" осталось не так много, но в связи с переносом горнолыжного сезона на курорте "Роза Хутор" на 29 декабря, даже на конец года есть ряд отмен. Поэтому вполне можно успеть забронировать номер на двоих гостей. В Сочи или Большом Сочи размещение в трех-четерехзвездных гостиницах обойдется в 10 тыс. руб. в сутки».

Найти варианты с качественным размещением до 100 тыс. руб. на двоих в Санкт-Петербурге, Калининграде, в «Шерегеше» и на курорте «Монжерок» уже почти невозможно, говорит вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. В этих локациях отмечается нехватка отелей. Но в паре часов на самолете от Москвы есть даже более интересные предложения с катанием на верблюдах в степи и богатой культурной программой: «Там, где нет спроса — Пензенская, Тамбовская, Липецкая области — вы шикарно отдохнете не то что на 80 тыс. руб., а на 50 тыс. руб. за четыре дня. И это будет лучше, чем в Калининграде за 80 тыс. руб. Я еду в Калмыкию, это самый близкий к Москве буддийский регион, где находятся потрясающие памятники архитектуры. Не нужно ехать далеко — в Монголию, в Китай, в Тибет или в Бурятию. Отели, которые в Калмыкии стоят 5-6 тыс. руб. в сутки, будут стоить в том же Калининграде 10-15 тыс. руб.».

Мини-гастротур можно совершить по Центральной России. Однако нужно быть готовым к тому, что средний чек ресторанов в Суздале сопоставим с ценником в пределах Садового кольца в Москве — от 5 тыс. руб. на двоих. При этом поездка на русский Север стоит дешевле, меню там еще интереснее и есть, что посмотреть, даже если не получится поймать полярное сияние, говорит путешественник, основатель компании «Технологии развития» Сергей Ситников: «Только в Архангельской области у нас 18 видов росписей. Скажем, если кто-то занимается интерьером или оформительским делом, знают хохлому или гжель, а вот уфтюжскую роспись мало кто себе представляет. Поэтому русский Север лично для меня — это любимое направление. Центр — это же традиционная мещанская вотчина, и она любопытна во всем: и гастрономически, и архитектурно, и с точки зрения форматов размещения. Я сейчас говорю о Коломне, Зарайске, Суздале, Ярославле, Владимире, Муроме, Выксе. Эти города, насыщены большим количеством тематических отелей, где можно каждый день ощутить себя в разной атмосфере».

До 10 января статус новогодней столицы принадлежит Рязани. 200 км от Москвы и около 700 праздничных мероприятий не оставили шансов — отелей выше «трех звезд» на длинные выходные уже не найти.

Юлия Савина, Екатерина Вихарева, Ангелина Зотина