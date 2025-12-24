Полиция выявила в Качканаре схему получения субсидий по документам умерших

В Качканаре полиция выявила мошенническую схему при получении государственных субсидий и задержала подозреваемых, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По предварительным данным, ущерб бюджету муниципалитета может превышать 30 млн руб.

Следователи ОВД Качканара подозревают руководителей одной из транспортных компаний города в том, что в течение пяти лет они подавали поддельные документы для получения субсидий. Она требовалась для компенсации недополученных доходов перевозчика. В отчетах указывались списки граждан, имеющих право на льготный проезд — некоторые из этих людей на момент подачи документов уже были мертвы. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой при получении выплат в особо крупном размере).

Кроме того, в ходе обысков в автокассах, где продавались билеты, а также на складах компании была найдена и изъятанемаркированная алкогольная и табачная продукция на сумму более 2,5 млн руб. За сбыт товаров без маркировки также возбуждено дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Полиция задержала 32-летнего жителя — следствие считает его номинальным руководителем компании. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

При поддержке Росгвардии были задержаны 64-летний житель и его 41-летний сын — их заключили под стражу. «Оперуполномоченные установили, что вся основная деятельность предприятия находилась под контролем одной семьи — отца и двух его сыновей. По данным следствия, подозреваемые могли оказывать психологическое давление и шантаж свидетелей, поэтому еще одно уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 309 УК РФ — подкуп или принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой. Третий предполагаемый соучастник криминальной схемы, мужчина 1989 года рождения, находится под подпиской о невыезде»,— рассказал полковник Горелых.

В ходе расследования были также выявлены другие эпизоды, связанные с подделкой документов, нарушениями при организации пассажирских перевозок, фиктивным прохождением предрейсовых медосмотров водителями. В отношении подозреваемых планируется возбудить еще несколько уголовных дел.

Ирина Пичурина