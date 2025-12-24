Для Чечни и еще трех регионов выделили дополнительные 5,5 млрд руб. из госбюджета

Правительство России дополнительно выделило 5,5 млрд руб. для Чечни, Карелии, Кемеровской и Саратовской областей. В распоряжении отмечается, что деньги пойдут на зарплаты бюджетников и работников угольной промышленности, а также на социально значимые культурные проекты.

Чечне, Карелии и Саратовской области более 2,1 млрд руб. выделят для «сбалансированности бюджетов». В Чечне 308 млн руб. пойдут на повышение зарплат бюджетников. На социальные проекты по развитию экономики и увеличению налогового потенциала заложено 300 млн руб. В Кемеровской области 3,3 млрд руб. пойдут на значимые социальные проекты, в том числе и на зарплаты работников угольной промышленности.

Деньги выделят из федерального бюджета и резервного фонда правительства. Решение о финансовой господдержке одобрили на правительственном заседании 18 декабря.

По данным Росстата, Чечня вошла в список российских регионов с самыми низкими зарплатами в России. Средняя сумма заработка в республике — 43 тыс. руб. В этот же список вошли Кабардино-Балкария (50 тыс. руб.) и Дагестан (47 тыс. руб.). В декабре депутат Госдумы Алексей Говырин заявлял, что зарплаты работников бюджетной сферы в 2026 году вырастут на 7,6%.