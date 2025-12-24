Беспилотные трамваи могут запустить в Петербурге к 2030 году

Полностью беспилотные трамваи могут начать перевозить пассажиров в Санкт-Петербурге в 2030 году. Таким прогнозом поделился генеральный директор «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Не нуждающийся в управлении наземный общественный транспорт уже есть. Он способен самостоятельно выбирать скорость движения и отслеживать климат внутри салона и в кабине водителя. В 2018 году в Петербурге приступили к первым испытаниям технологий беспилотного трамвая. Спустя четыре года этот поставляемый в Петербург общественный транспорт стали оснащать системой активной безопасности и помощи водителю (АБПВ). Специалисты в 2025 году внедрили в него микропроцессоры большей емкости, изменили алгоритмы.

Господин Юхненко отметил, что недостаточно построить трамвай, создать алгоритм и установить детекторы. Необходимо создать внешнюю инфраструктуру, отработанный алгоритм взаимодействия, протестированное программное обеспечение и защиту от кибератак.

«Предполагаю, что на дороги Петербурга полностью беспилотные трамваи выйдут лет через пять, к 2030 году. И тогда же будут протестированы трамваи, где в кабине вообще нет водителя»,— заявил Андрей Юхненко.

Он добавил, что федеральное законодательство останавливает развитие автономного общественного транспорта, поскольку регламентирует обязательное наличие водителя. Гендиректор «ПК Транспортные системы» и сам считает, что водитель должен быть в кабине трамвая, объясняя это психологическим фактором.

Татьяна Титаева