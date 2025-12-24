В рамках строительно-монтажных работ в 2025 году была произведена замена 35 рельсошпальных решеток общей протяженностью 434 метра на спуске по улице Саид-Галеева. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани за год отремонтировали 434 метра трамвайных путей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Казани за год отремонтировали 434 метра трамвайных путей

Всего на балансе службы находится 132 км городских трамвайных путей, 6 км путей трамвайного депо и 102 стрелочных перевода.

В ходе текущего ремонта за год заменили 393 отрезка рельсов, уложили 1,8 тыс. шпал, установили 367 путевых тяг и приварили 1,1 тыс. электросоединений. Кроме того, специалисты выполнили сварку и шлифовку 667 стыков, а также провели планово-предупредительный ремонт 1,4 тыс. температурных компенсаторов.

Анна Кайдалова