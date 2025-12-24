В Татарстане ремесленников освободили от маркировки продукции

Госсовет Татарстана принял закон о ремесленной деятельности, который освобождает продукцию ремесленников от обязательной маркировки. Документ одобрен в первом чтении и в целом на 17-м заседании парламента седьмого созыва.

Статус субъекта ремесленной деятельности получат предприятия малого и среднего бизнеса с численностью до пяти человек и самозанятые граждане. От маркировки освобождается одежда из кожи и меха, обувь, детская одежда и другие товары легкой промышленности, произведенные ремесленниками.

Кабинет министров Татарстана утвердит перечень видов ремесленной деятельности, порядок отнесения предпринимателей к ремесленникам и будет вести реестр субъектов ремесленной деятельности.

Сейчас самозанятые не могут производить и продавать товары, подлежащие обязательной маркировке, согласно федеральному закону № 422-ФЗ о налоге на профессиональный доход. Распоряжение правительства РФ № 792 исключило из-под маркировки продукты труда ремесленников, но требует регионального определения такой деятельности.

Законопроект разработал минэкономики Татарстана с участием торгово-промышленной палаты, ассоциации МСП, минкульта и минпромторга республики. Положительные заключения дали аппарат раиса Татарстана, правовое управление аппарата Госсовета и прокуратура.

Анар Зейналов