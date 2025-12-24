Житель Ульяновской области лишен свободы за неуплату алиментов

Карсунский районный суд Ульяновской области вынес приговор Сергею Гудкову, признанному виновным в неоднократной неуплате алиментов без уважительных по решению суда о содержании несовершеннолетних детей ч. 1 ст. 157 УК РФ (до одного года лишения свободы). Об этом в среду сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, 46-летний нигде не работающий, ранее судимый за неуплату средств на содержание ребенка житель села Урено-Карлинское Сергей Гудков должен выплачивать алименты для надлежащего обеспечения жизнедеятельности двух несовершеннолетних дочерей, однако от исполнения возложенных обязанностей постоянно уклонялся. Суд согласился с позицией обвинения и приговорил Сергея Гудкова к двум месяцам и пяти дням колонии-поселения. Приговор вступил в законную силу, уточняют в прокуратуре.

Андрей Васильев, Ульяновск