В Белгороде начали установку памятника погибшим от украинских обстрелов

В центре Белгорода устанавливают памятник в честь мирных жителей, погибших во время украинских обстрелов. Судя по фотографии, которую опубликовало местное издание Fonar.tv, рабочие размещают монумент рядом с кинотеатром «Победа» на улице 50-летия Белгородской области.

Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода

Депутаты горсовета Белгорода согласовали установку памятника в июле этого года. Его разместят на месте трагедии, произошедшей 30 декабря 2023 года. Тогда в результате мощного обстрела со стороны Украины в городе погибли 25 человек, более 100 получили ранения.

Памятник представляет собой фигуру ангела с крыльями в форме сердца, уносящего с места обстрела ребенка. Его автором является скульптор Андрей Коробцов. Пятиметровый монумент является отсылкой к арт-объекту «Сердце», который стоял рядом с кинотеатром. Из-за сильного повреждения в результате обстрела объект некоторое время находился на реставрации, а после был установлен в местном краеведческом музее.

Сергей Толмачев, Воронеж