В Прикамье зафиксированы морозы ниже 40 градусов по Цельсию

По состоянию на 11 утра местного времени морозы ниже 40 градусов зафиксированы в двух населенных пунктах на севере Пермского края — Ныробе (Чердынский округ) и Вае (Красновишерский округ). Согласно информации телеграм-канала «Опасные природные явления Пермского края», температура там составила минус 41 градус. Ниже 35 градусов она упала в Чермозе, Губахе, Кунгуре, а также Березниках. В Чердыни столбик термометра зафиксирован на уровне минус 38 градусов, это самая низкая температура с 21 декабря 2016 года. В Перми температура опускалась до минус 31,8 градусов (минимум с 10 декабря 2023 года). Все метеостанции края, кроме Чайковского, Октябрьского и Чернушки, прошли через отметку минус 30 градусов.

При этом на юге Прикамья похолодание выдалось наиболее резким. В Кунгуре за сутки температура упала на 31,4 градуса.