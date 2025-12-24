Госсовет Татарстана освободил резидентов ОЭЗ «Зеленая долина» от налогов

Госсовет Татарстана принял закон о налоговых льготах для резидентов особой экономической зоны «Зеленая долина» в Заинском районе. Документ одобрен в первом и третьем чтениях на 17-м заседании парламента седьмого созыва.

Резиденты ОЭЗ освобождаются от транспортного налога на 10 лет с момента постановки транспортного средства на учет. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет республики, составит 0% в первые пять лет, 5% — с шестого по десятый год, 13,5% — после десяти лет.

Законопроект внес министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. Цель закона — стимулирование инвестиционной активности и диверсификация промышленного производства в Заинском районе. Аналогичные льготы действуют для резидентов ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис».

ОЭЗ промышленно-производственного типа «Зеленая долина» создана постановлением правительства РФ от 25 июня 2025 года. Законопроект о льготах Кабинет министров Татарстана опубликовал 4 декабря 2025 года.

