В Оренбуржье ограничили движение на участке трассы М-5 «Урал».

Сегодня, 24 декабря, с 12:00 в Оренбургской области ограничено движение всех видов транспорта на участке федеральной трассы М-5 «Урал». Решение принято МЧС России по региону и Госавтоинспекцией для обеспечения безопасности дорожного движения.

Ограничение действует на отрезке трассы протяженностью 47 км, от населенного пункта Переволоцкий (км 358) до Холодных Ключей (км 405).

Для контроля ситуации и поддержания порядка задействованы сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы. Водителям, направляющимся в Оренбург, рекомендовано воспользоваться другими дорогами или дождаться возобновления движения.