Мошенники стали распространять вирусы под видом игры «Тайный Санта»

В России появилась новая мошенническая схема под видом игры «Тайный Санта». Чтобы получить подарок, злоумышленники просят перейти по фишинговой ссылке.

Как пишет «РИА Новости», мошенники рассылают россиянам в мессенджерах приглашения поучаствовать в новогодней игре «Тайный Санта» и получить подарок от незнакомого человека. Для участия они просят выполнить условие — подписаться на несколько каналов в Telegram.

После выполнения условий мошенники отправляют жертве фишинговую ссылку, где якобы содержится информация о получении подарка. Перейдя по этой ссылке, участник «игры» может запустить на устройстве автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения. Установленный вирус предоставит злоумышленникам дистанционный доступ к телефону или компьютеру.