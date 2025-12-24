Ресторан Sunday Ginza на Крестовском острове снесут из-за нарушений условий договора

Земельный участок на Крестовском острове принудительно освободят от ресторана Sunday Ginza из-за нарушений условий договора. Заведением не был соблюден регламент оборота алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений Петербурга.

В структуре Смольного отметили, что территория много лет незаконно использовалась для размещения ресторана. Заведение предлагало гостям крепкие алкогольные напитки, нарушая договор аренды пляжного комплекса.

Суд подтвердил, что место общественного питания не следовало условиям договора, ресторан оштрафовали и обязали освободить участок от здания. Владельцы не исполнили это решение в добровольном порядке. Арендатор должен заплатить еще 9 млн рублей в бюджет города (с учетом штрафа, неустойки и задолженности за фактическое использование территории после прекращения договора аренды).

Татьяна Титаева