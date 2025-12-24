С минздрава Башкирии взыскали около 300 тысяч рублей на лекарство инвалиду

Прокуратура Ленинского района Уфы в судебном порядке взыскала с регионального министерства здравоохранения около 300 тыс. руб. за приобретение лекарства для ребенка-инвалида.

Проверка надзорного ведомства установила, что 11-летняя девочка страдает хроническим заболеванием, является инвалидом и по жизненным показаниям нуждается в приеме дорогостоящего лекарства. Но, несмотря на то, что пациентке предоставляли рецепты на его бесплатное получение, ее не обеспечили лекарством, поэтому родители были вынуждены покупать медикамент самостоятельно.

Майя Иванова