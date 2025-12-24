В Прикамье может появиться новая особо охраняемая природная территория

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края опубликовало проект постановления о создании особо охраняемой природной территории регионального значения «Васильевские увалы». Согласно ему, ООПТ будет располагаться на территории Нытвенского и Ильинского округов. Речь идет о Григорьевском и Ильинском участках Закамского лесничества. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».

Общая площадь объекта составит 13,5 га. Положение об охраняемом ландшафте нужно утвердить до 1 апреля 2026 года.

Сегодня на территории Пермского края расположено не менее 325 ООПТ. В октябре властями Пермского края было предложено дополнить список охранных зон категории «памятники природы» еще 69 объектами.