Петр Фрадков получил награду «За укрепление мира, дружбы и сотрудничества»

Петр Фрадков, председатель ПСБ, получил памятную медаль «За укрепление мира, дружбы и сотрудничества». Награду, приуроченную к 100-летию Россотрудничества, вручал Евгений Примаков, руководитель организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПСБ Фото: ПСБ

На встрече Петр Фрадков и Евгений Примаков обсудили совместные проекты по реализации общественных инициатив, направленных на развитие международных контактов в образовательной, научно-технической, культурной и экономической сферах, а также на помощь соотечественникам и укрепление позиций русского языка в зарубежных странах.

В завершение встречи глава Россотрудничества поблагодарил ПСБ за поддержку проектов ведомства. Стороны выразили уверенность в дальнейшем плодотворном и взаимовыгодном партнерстве.

ПАО «Банк ПСБ», ИНН 7744000912, Универсальная лицензия Банка России №3251 от 1 апреля 2025 года