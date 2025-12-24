В Ульяновской области прокуратура заставила частную компанию уйти с берега

Прокуратура Сенгилеевского района Ульяновской области через суд заставила частную компанию провести новое межевание и освободить незаконно занятую береговую полосу у реки Сенгилейка, сообщила прокуратура Ульяновской области.

По данным ведомства, нарушение было обнаружено в ходе проверки соблюдения режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Проверка показала, что поставленный на кадастровый учет и принадлежащий ООО «Хлеб-инвест» на праве собственности земельный участок, расположенный на территории поселка Лесной, имел частичное наложение на береговую полосу реки Сенгилейки, находящуюся в государственной собственности.

Суд удовлетворил исковое заявление прокурора и потребовал исключить земли общего пользования и водного фонда из земельного участка компании. Решение суда исполнено.

В прокуратуре Ульяновской области отмечают, что ведомство ежегодно пресекает десятки фактов незаконного захвата береговых полос компаниями и физическими лицами.

Андрей Васильев, Ульяновск