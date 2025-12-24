Жители Мордовии задержаны по подозрению в обналичивании более 5 млрд рублей

В Мордовии задержаны четыре местных жителя, которые за два года незаконно обналичили более 5 млрд руб. с использованием чужих банковских карт. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным ФСБ, группа из четырех человек в возрасте от 19 до 26 лет в 2023--2025 годах приобрела у жителей региона более 100 банковских карт и данные доступа к системам дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк». Полученные реквизиты преступники передавали сообщникам в Москве. Во время обысков у задержанных изъяты более 70 сим-карт, 48 мобильных телефонов, банковские карты и специализированное оборудование.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК). Двое задержанных взяты под стражу, у остальных — подписка о невыезде.