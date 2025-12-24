«Ростелеком» создал цифровое пространство в школах Башкирии

«Ростелеком» завершил проект по созданию цифровой инфраструктуры в 441 школе Башкортостана. Провайдер обеспечил учебные заведения доступом к сети передачи данных с фильтрацией нежелательного контента, точками Wi-Fi и видеонаблюдением. Теперь сельские и городские образовательные учреждения получили равные цифровые возможности.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башкортостане

Всего специалисты компании установили 5 693 точки доступа Wi-Fi, 1 682 камеры видеонаблюдения и 452 видеорегистратора.

Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Ростелеком» в Башкортостане:

«Работы стартовали в июле и продлились более пяти месяцев. До каждой школы нужно было протянуть оптику, построить внутри распределительную сеть. Это сложная и трудоёмкая задача, особенно когда школы распределены на большой территории. В проекте были задействованы все 14 сервисных центра компании».

Точками WiFi оборудованы учебные классы, актовые и спортивные залы. Педагоги получили возможность выхода в сеть с мобильных устройств: ноутбуков, планшетов и смартфонов, а учащиеся — доступ к образовательным ресурсам Скорость передачи данных составляет не менее 100 Мбит/с в городских школах и не менее 50 Мбит/с — в малых населенных пунктах. При увеличении числа пользователей возможно расширение канала.

В рамках проекта обеспечивается безопасность школьных территорий. Камеры наблюдения установлены по периметру зданий и в холлах. Пока видеозаписи хранятся на локальных серверах в течение месяца, однако после интеграции с комплексом «Безопасный город» они будут направляться в единый центр мониторинга для оперативного реагирования на инциденты.

Геннадий Разумикин, министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан:

«Проект по созданию цифрового пространства в школах охватывает семь регионов России, включая Башкортостан. В этом году мы охватили свыше 400 школ, в планах на 2026 года — еще 121 учебное заведение. К 2030-му программа должна быть реализована в почти двух тысячах средних учебных заведений республики».

Программа по созданию ИТ-инфраструктуры в средних образовательных учреждениях Республики Башкортостан — часть федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» и финансируется из федерального и региональных бюджетов.

*** ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и обслуживает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (первое место с 13,4 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (входит в топ-3 мобильных операторов страны с 49 млн абонентов) и платного телевидения (первое место с 11,8 млн домохозяйств). Совместно с партнерами «Ростелеком» развивает онлайн-кинотеатр Wink, который занимает второе место среди крупнейших видеосервисов России по количеству платящих подписчиков. Компания выступает ключевым технологическим партнером в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», занимаясь разработкой цифровых государственных сервисов, развитием и эксплуатацией важнейших государственных информационных систем и платформ. «Ростелеком» — признанный лидер в таких областях, как кибербезопасность, дата-центры и облачные сервисы, а также цифровизация регионов, промышленности, АПК, здравоохранения, образования и других направлений. Компания последовательно работает над обеспечением технологического суверенитета, развивает собственное производство телеком-оборудования и разработку ПО, которые включены в отечественные реестры. Более 60 коммерческих ИТ-решений компании лидируют в своих рыночных сегментах.

